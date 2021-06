Schulturnhalle soll Tennishalle werden TCE will sich alte Halle sichern

Die Mitglieder wollen versorgt sein

Denn die Not im TCE ist groß. Der Verein hat mehr als 400 Mitglieder, davon rund 110 im Kinder- und Jugendbereich. „Die wollen alle versorgt sein“, so die Pressewartin. Und man verliere Nachwuchs, weil man für die Wintermonate keine eigene Halle habe. „Nicht alle Eltern sind bereit, ihre Kinder nach Freiberg, Tamm oder Rielingshausen zum Training zu fahren.“ Wobei der Marbacher Stadtteil von der Entfernung her noch in Ordnung sei, allerdings stoße man dort deutlich an Kapazitätsgrenzen. Ebenso in Freiberg, wo die Miete zudem sehr teuer sei. „Wir haben Not“, sagt Ilona Schondelmaier. In der alten Schulturnhalle könne man zwar keine Wettkämpfe austragen, aber viel Training anbieten. Dementsprechend würde sie sich „riesig freuen“, wenn die Idee in die Tat umgesetzt werden könnte.