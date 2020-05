Schulturnhalle in Erdmannhausen Neue Planungsaspekte wegen Corona

Erdmannhausen - Beinahe wäre die Planung der kleinen Teeküche im Zuschauerbereich der neuen Schulsporthalle in der Sitzung des Verwaltungs- und Technischen Ausschusses am Dienstag noch in letzter Sekunde umgeworfen worden: „Bis Februar wäre ich damit einverstanden gewesen, wegen Corona jetzt aber nicht mehr“, erklärte Martina Glees-Brück (Grüne) resolut. „So ist die Küche die nächsten zwei Jahre nicht nutzbar.“ Ihre Begründung: Jeder könne einfach in die offene Küche „reinlatschen“, und es reiche auch nicht, nur Speisen abzudecken. „Wir müssen das umplanen.“ Uwe Förster (Freie Wähler) schloss sich dem an und fragte auch, ob die jetzige Planung nicht beim Wirtschaftskontrolldienst (WKD) Schwierigkeiten gebe, denn beim einzeln stehenden Kühlschrank sehe er viele Dreckecken.