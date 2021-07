Schultes im Interview „Hochwasserschutz hat Priorität“

Wie groß ist das Hochwasserrisiko, das vom Mühlkanal ausgeht?

Der Wasserfluss im Mühlkanal könnte unabhängig von Maßnahmen in den anderen Bereichen weiterhin erfolgen. Den Mühlkanal mussten wir als Gemeinde allerdings aus Hochwasserschutzgründen, die es unabhängig vom Bau der Rückhaltebecken gibt, vorübergehend stilllegen.

Wie geht es mit dem Mühlkanal jetzt konkret weiter?

Wir setzen uns weiterhin für den Erhalt des Mühlkanals ein, haben dazu schon viele Gespräche geführt und Lösungsmöglichkeiten entwickelt. Derzeit werden die technischen Voraussetzungen untersucht. Das dauert länger als geplant, wir rechnen mit Ergebnissen inklusive Kostenschätzungen im Oktober. Wir wollen diese Ergebnisse mit allen Interessierten besprechen und transparent kommunizieren – so wie das auch in der Vergangenheit stattfand. Wir verstecken selbstverständlich nichts.

Das Landesamt für Denkmalpflege hält den Aquädukt nicht für schützenswert – viele Menschen im oberen Bottwartal schon. Wie gehen Sie damit um?

Laut Landesdenkmalamt ist das Aquädukt und alles, was damit zusammenhängt, erstens kein Denkmal und zweitens keine Gesamtanlage. Gemäß Landesdenkmalamt sind die fachlichen Voraussetzungen für beides nicht erfüllt, was bedeutet, dass das Landesdenkmalamt eine Unterdenkmalschutzstellung, so wie es im Antrag gefordert wird, nicht empfiehlt. Als Verwaltung nehmen wir den Antrag sehr ernst und werden diesen, auch in enger Abstimmung mit dem Landratsamt, weiter prüfen, auch wiederum vor dem finanziellen Hintergrund.

Wie wollen Sie die Motivation der ehrenamtlichen Helfer hochhalten?

Wir stehen in einem guten Austausch mit dieser Gruppe, die in vielen freiwilligen Stunden Pflegearbeiten am Mühlkanal geleistet hat, was wir seitens der Gemeinde ausdrücklich wertschätzen und wofür wir dankbar sind. Wir freuen uns sehr über dieses große ehrenamtliche Engagement.