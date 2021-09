Die Herbstferien sind dieses Jahr vom 2. November bis zum 6. November. Sie sind also eine Woche lang. Der gesetzliche Feiertag „Tag der deutschen Einheit“ am 3. Oktober ist dieses Jahr ein Sonntag. „Allerheiligen“ am 1. November ist ein Montag. Die nächsten und letzten Ferien in diesem Jahr sind die Weihnachtsferien. Diese gehen vom 23. Dezember 2021 bis zum 8. Januar 2022.