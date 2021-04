Schulsport in Corona-Zeiten Harter Kampf gegen den Bewegungsmangel

Schon vor Corona kämpfte der Schulsport meist mehr oder weniger vergeblich darum, die Kinder und Jugendlichen, die nicht im Verein oder anderweitig regelmäßig Sport treiben, einigermaßen in Bewegung zu halten. Seit Pandemiebeginn hat sich dieser Zustand weiter verschärft. So ist trotz der teilweisen Rückkehr zum Präsenzunterricht der Sportunterricht weiterhin so gut wie nicht möglich. „Lediglich die Leistungskurse in der Kursstufe finden statt, und das auch nur unter Auflagen“, erklärt zum Beispiel Holger Knauf, Sportlehrer und Mitglied der erweiterten Schulleitung am Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium. In allen anderen Klassen bedeute Sportunterricht allenfalls ein Spaziergang mit Theorievermittlung. „Aber das ist kein wirklicher Sportunterricht“, stellt Knauf klar. Dass die Gesellschaft für Aerosolforschung vergangene Woche unmissverständlich erklärt hat, dass bei Freiluftsport eine Ansteckung so gut wie ausgeschlossen sei, habe man natürlich zur Kenntnis genommen. „Aber wir sind nun mal an die Vorgaben aus der Politik gebunden. Unsere Sportlehrer haben viele Ideen und würden gerne im Freien Sportunterricht geben. Aber es gibt leider kaum Hintertürchen, die wir nutzen können“, so Knauf.