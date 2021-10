Schulsanitäter für die Erich Kästner Realschule Wenn Schüler zu Lebensrettern werden

So vielfältig wie die Schüler selbst, so unterschiedlich ist auch ihre Motivation zu dieser Ausbildung. Die zwölfjährige Alina beispielsweise, wollte schon immer etwas in diese Richtung machen. Ihre Oma habe ihr das aus ihrer Erfahrung als Kindergärtnerin ans Herz gelegt. Nino dagegen ist einfach mit dabei, weil es ihm Spaß macht. Simon findet das Thema spannend. Er bringt von zu Hause bereits viel Wissen mit: seine Mutter ist Krankenschwester. Leon dagegen hat einmal miterlebt, wie ein Freund schwer gestürzt ist. Das habe bei ihm dann den Entschluss reifen lassen, in Zukunft besser vorbereitet sein zu wollen und Hilfe leisten zu können.