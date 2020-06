Schulleiterin sagt ade Silke Benner nimmt eine neue Herausforderung an

An Klatsch und Tratsch fehlt es auch in der Bildungsszene nicht. Insofern gab es den ein oder anderen, für den der Weggang nicht ganz überraschend kommt. „Wenn mich jemand im vergangenen September gefragt hätte, ob ich mich auf die freie Stelle in Schwieberdingen bewerben will, hätte ich nein gesagt“, erzählt Silke Benner in ihrer offenen und direkten Art. Bis in den Herbst hinein habe sie sich die Arbeit an der Glemstalschule samt dem schulischen Umfeld dann aber angeschaut und ihre Meinung geändert. „Wenn man wie ich 19 Jahre an einer Schule ist – davon zwölf Jahre lang in einer Leitungsposition – dann überlegt man sich schon, ob man das noch bis zu seiner Pensionierung weitermachen möchte.“ Und wie bisher immer in ihrem Leben habe sie das genommen, was ihr vor die Füße gefallen ist. „Das war bei der Konrektoren- und Rektorenstelle hier an der Tobias-Mayer-Schule so, und das ist jetzt wieder so gewesen“, sagt Silke Benner und lacht.