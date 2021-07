Schulentwicklung in Steinheim Stadt schafft Spielraum für Schul-Erweiterung

Steinheim - Es war eine heikle Situation für die Stadt Steinheim. Nach Ansicht der Verwaltung gibt es im Prinzip nur zwei Grundstücke, auf denen weitere Gebäudetrakte für die Grundschule in Kleinbottwar angesiedelt werden könnten. Wären also auf diesen Flächen Richtung Norden zur Durchgangsstraße hin anderweitig Fakten geschaffen worden, hätte die Kommune in der Zukunft auf außergewöhnlich viele Zuzüge oder ansteigende Geburtenraten kaum adäquat reagieren können. Deshalb hat der Gemeinderat im März 2019 auch eine Veränderungssperre über das Gebiet gelegt, um das Gelände fürs Erste zu sichern. In einem zweiten Schritt lässt die Kommune nun einen Bebauungsplan maßschneidern, in dem festgelegt wird, dass auf dem Terrain nur Gebäude für Schulen sowie soziale Zwecke zugelassen sind. Den Entwurf dazu hat das Gremium jetzt einmütig abgesegnet.