Schulen und Corona Corona: Rund 70 Schüler vorsichtshalber daheim

Der Realschule Steinheim bleibt nach Auskunft des Schulleiters Ulrich Laumann im Moment „eine Handvoll“ Schüler, die in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben, vorsichtshalber fern. „Lehrer sind nicht betroffen“, sagt Laumann. Und da die Abschlussprüfungen vor der Türe stehen, sind für die Schüler der Erich Kästner Realschule vorerst auch keine Austauschprogramme oder Besuche aus dem Ausland vorgesehen.

Überraschend blieb die Realschule in Großbottwar am Montag geschlossen. Nach Auskunft des Schulleiters Jochen Haar hatten zwei Gastschüler aus Dänemark am Samstag grippeähnliche Symptome gezeigt. Aus Vorsicht hatte die Schulleitung dann entschieden, die Schule am Montag geschlossen zu lassen. Ein Test soll nun Klarheit schaffen, ob die beiden jungen Leute das Coronavirus tragen. Mit einem Ergebnis rechne man im Laufe des Montags oder am Dienstag, so Schulleiter Haar. Die Klasse aus Dänemark reist voraussichtlich am Dienstag regulär nach Hause. Ein Schulbesuch aus Ungarn, so berichtet Schulleiter Jochen Haar, findet nicht statt. Die befreundete Schule aus Ungarn hat abgesagt.