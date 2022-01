Schulen in Steinheim Die Raumnot soll ein Ende haben

Steinheim - In trockenen Tüchern ist die Erweiterung der Steinheimer Grundschule noch nicht. Das machte der Erste Beigeordnete Stephan Retter jetzt im Ausschuss für Technik und Umwelt deutlich, als sich das Gremium mit dem Bauantrag dazu befasste und diesen auch einhellig absegnete. In einem weiteren Schritt müsse der Gemeinderat auch noch sein Okay geben, das Projekt tatsächlich in Angriff nehmen zu wollen, betonte Retter. Aber die Weichen für den Anbau von zwei Klassenzimmern auf der Nordostseite sind zumindest schon gestellt und eine erste Hürde genommen, sodass das Ganze schneller umgesetzt werden kann, wenn die Fraktionen einmal ihren Segen erteilt haben.