Schulen in Marbach Rektorensuche wird zur Geduldsprobe

Umfangreiches Verfahren steht vor Stellenbesetzung

Dagegen wird gemunkelt, dass inzwischen Bewerbungsunterlagen für die Stelle an der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule eingereicht wurden. Anita Kermisch geht in der Frage allerdings nicht ins Detail. Sie berichtet nur, dass für eine der drei Schulen im Raum Marbach eine Bewerbung vorliege. Kermisch macht aber zugleich klar, dass selbst in dem Fall nicht in wenigen Tagen die Wiederbesetzung verkündet werden kann. „Es handelt sich um ein sehr umfangreiches Verfahren, das neben der Schulverwaltung auch den Schulträger und die Elternvertretung der Schule aktiv einbezieht. Hier müssen auch die Voten der Schulkonferenz sowie des Gemeinderats zum Besetzungsvorschlag eingeholt werden, wodurch das ganze Verfahren einige Monate in Anspruch nimmt“, erklärt sie das Prozedere. Sollte sich ein Kandidat als geeignet herausstellen, „kann man im laufenden Schuljahr mit einer Besetzung der Stelle rechnen, im anderen Fall muss die Stelle vakant bleiben“, fügt die Vize-Chefin des Staatlichen Schulamts hinzu.

Corona als möglicher Hemmschuh

Ungewöhnlich

Dass für den Rektorenposten an der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule mittlerweile ein neuerlicher Suchlauf gestartet werden musste, stuft Anita Kermisch vom Staatlichen Schulamt in Ludwigsburg eher als Einzelfall ein. Und die freie Stelle in Großbottwar sei erst im September ausgeschrieben worden, die Zeit der Vakanz bewege sich hier im üblichen Rahmen. Dennoch sei es „schon ungewöhnlich“, dass derzeit gleich drei Rektorenstellen im Bottwartal unbesetzt sind.

Erklärung

Anita Kermisch vermutet, dass sich auch die Corona-Krise auf die Wiederbesetzung von Rektorenstellen auswirkt. „Wir alle leben und arbeiten seit eineinhalb Jahren unter ungewöhnlichen und erschwerten Bedingungen, sodass es nicht verwundert, dass auch die Stellenbesetzung von Schulleitungsstellen nicht so verläuft, wie wir es gewohnt waren“, erklärt sie. Lehrer und insbesondere die Leiter von Schulen „sind seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ganz außergewöhnlichen und enormen Belastungen ausgesetzt. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich diese Erfahrungen eher hemmend auswirken auf potenzielle Bewerber.“ Schon in normalen Zeiten stelle es eine Herausforderung dar, die Leitung einer Schule zu übernehmen. „Wie viel schwieriger ist es dann in Zeiten extremer Belastungen mit vielfältigen Sondersituationen?“, fragt sie rhetorisch.

Bewerber Letztendlich mangelt es nach der Einschätzung von Anita Kermisch nicht an geeigneten Personen für Rektorenstellen, „sondern eher an der Bereitschaft und der nötigen Kraft, unter diesen schwierigen Bedingungen ein so verantwortungsvolles Amt als Leiter einer Schule zu übernehmen“. Folglich zeigt sich die Vize-Leiterin des Staatlichen Schulamts in Ludwigsburg zuversichtlich, dass sich die Bewerberlage nach Abklingen der Pandemie wieder bessert.