Schulen im Bottwartal Marbach dringt auf neues Gymnasium

Bürgermeister nimmt das Land in die Pflicht

Das wundert wenig. Der Murrer Bürgermeister Torsten Bartzsch sieht nämlich das RP in der Pflicht. „Es ist doch definitiv so: Unter den jetzigen Voraussetzungen schreit keiner von sich aus hier“, sagt Bartzsch. Er erinnert daran, wie viel Geld für den Neubau einer Schule in die Hand genommen werden müsste. Ganz zu schweigen von den Folgekosten, die der Betrieb mit sich brächte.

Verweis auf die hohen Investitionen

Sein Steinheimer Amtskollege Thomas Winterhalter schätzt die Lage ähnlich ein. Ein weiteres Gymnasium im Bottwartal könne die Stadt aktuell weder personell noch finanziell stemmen. Man habe schließlich eine ganze Reihe von anderen Aufgaben vor Brust. „Doch das wird bei den anderen Kommunen genauso oder ähnlich sein“, sagt Winterhalter. „Es ist aber unumstritten, dass es ein weiteres Gymnasium geben muss“, betont er. Zumal sich das Beilsteiner Herzog-Christoph-Gymnasium bekanntermaßen ebenfalls am Limit bei den Aufnahmekapazitäten bewege. Wenn man also die Aufgabe an die Kommunen im Bottwartal herantrage, werde man sich dieser Frage auch stellen und mit allen Beteiligten nach einer Lösung suchen. „Uns ist bewusst, dass das FSG an seine Kapazitätsgrenzen stößt“, ergänzt Torsten Bartzsch, der auch keinen Hehl daraus macht, dass jedes weitere Wohngebiet die Situation verschärft. Insofern müsste aus seiner Sicht das Land die Rahmenbedingungen so gestalten, dass es für die Kommunen leistbar ist, ein solches Gymnasium zu betreiben. Auch deshalb, weil es sich um einen Sonderfall handele. „Es ist eine Ausnahmesituation in Baden-Württemberg, dass ein weiteres Gymnasium benötigt wird“, sagt Bartzsch. Das Land wiederum beteuert, dass die Städte den Bau des Gymnasiums keinesfalls alleine schultern müssen. Über die Schulbauförderung würden Finanzmittel zugeschossen.

Und was passiert, wenn trotzdem keiner die Federführung übernimmt? Andrea Panitz stellt klar, wer im Zweifelsfall dafür sorgen muss, dass für Gymnasiasten die Plätze nicht ausgehen. „Es ist Aufgabe der kommunalen Schulträger, die erforderliche Schulraumkapazität vorzuhalten“, erklärt sie.

Land stellt Fördermittel in Aussicht