Schule Studie: Jugendliche wünschen sich mehr Finanzbildung

"Dieses Ergebnis kommt dadurch zustande, dass Jugendliche aufgrund der Corona-Situation weniger Geld ausgeben konnten. Andererseits erkennen wir eine hohe Anpassungsfähigkeit an die schwierige Situation", erklärte Ole Schröder von der Wirtschaftsauskunftei Schufa, die die am Montag veröffentlichte Studie in Auftrag gegeben hatte. Trotzdem sank der Indikator für die selbst wahrgenommene Finanzkompetenz: Neun von zehn Jugendlichen wünschen sich, dass Geld- und Finanzthemen bereits in der Schule ausführlich unterrichtet werden.