Schule in Kleinbottwar Stadt will Heft des Handelns behalten

Kletterturm soll ersetzt werden

Balancierbänder sollen hinzukommen

Wie der zuständige Landschaftsarchitekt Daniel Bok erläuterte, soll unter anderem der abgängige Kletterturm durch einen neuen ersetzt werden, an den auf mehreren Seiten Elemente wie eine Rutsche, ein Kletternetz und eine Wackelbrücke angedockt werden können. Im Gegensatz zur bisherigen Konstruktion könne das Gerät auch auf allen Ebenen bespielt werden, betonte Bok. Im aktuellen Turm ist unten ein Stauraum eingebaut. Angedacht ist ferner, auf dem Platz zwischen Schule und Bottwartalhalle Balancierbänder aufzuspannen. Der Basketballkorb, der Bereich für die kleineren Kinder sowie die Kletterpyramide sollen nicht verändert werden.

Umgestaltung in den Sommerferien geplant

Wenn der Gemeinderat in seiner Sitzung an diesem Dienstag ebenfalls zustimmt, können die Arbeiten ausgeschrieben werden. Rund 160 000 Euro muss die Stadt wohl in die Hand nehmen. Die Umgestaltung soll in den Sommerferien über die Bühne gehen.

Zugang zur Bottwar

Böschung

Das Sahnehäubchen wäre für die Kinder wahrscheinlich gewesen, im Rahmen der Spielplatzumgestaltung die Bottwar mit einzubeziehen. Entsprechende Überlegungen habe es gegeben, sagte Planer Daniel Bok. Man habe den Gedanken allerdings verwerfen müssen, weil an dieser Stelle kein sicherer Zugang möglich gewesen wäre. „Es ist einfach zu steil“, erklärte er.

Alternative

Nicht ausgeschlossen ist, dass irgendwann in einem anderen Bereich das Spielen am Fluss ermöglicht wird. Es gibt in Kleinbottwar Gedankenspiele über die Schaffung eines Zugangs zur Bottwar hinter dem Sportplatz, wo dafür mehr Platz zur Verfügung stünde.