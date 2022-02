In Baden-Württembergs Schulen bekommen Schüler im Winter ein Zwischenzeugnis oder eine Halbjahresinformation ausgeteilt. Jahreszeugnisse gibt es jedes Jahr für die Schüler. Halbjahreszeugnisse bekommen sie nur in den Abschlussklassen ausgeteilt. Die Halbjahresinformation kann – anders als ein Zeugnis – auch halbe Noten und ganze Noten mit Notentendenz (Plus und Minus) enthalten.