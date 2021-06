Schulcampus in Marbach Neue Radstation installiert, Abstellanlage in Aussicht

Wer mit dem Rad kommt und eine Panne hat, findet in der Radstation das nötige Werkzeug zur Reparatur. Ersatzteile wie Schläuche oder Ventile werden dort allerdings nicht vorgehalten, sagte Martin Eissler vom ADFC Marbach auf Nachfrage. „Die muss jeder selber mitbringen.“ Er kümmert sich jedoch um die Pflege der Station und hofft auf einen pfleglichen Umgang, der, wie Erfahrungen aus dem Rems-Murr-Kreis zeigen, offenbar nicht selbstverständlich ist: „Dort lag sie schon zweimal in der Rems“, so Eissler, der auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es nun bereits eine zweite solche Radstation in der Schillerstadt gibt. Die erste wurde 2019 am Neckar installiert.