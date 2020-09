Schulanfang 2020 Das darf der Schulranzen wiegen

Beim Packen gibt es eine wichtige Regel: schwere Sachen an den Körper. Ist das Kind sehr klein und zierlich, könnten Eltern über einen zweiten Büchersatz für Zuhause nachdenken. „Das sollte allerdings die Ausnahme bleiben“, so Mecher. Beim Tragen sei es wichtig, dass der Ranzen immer auf beiden Schultern und möglichst nahe am Körper transportiert wird. Falls der Ranzen einen Brust- und Bauchgurt hat, sei es empfehlungswert diese zu schließen. „Irgendwann ist das natürlich uncool“, so Mecher.