Meckenheim in NRW 44-Jähriger stirbt nach Schusswechsel - wohl privates Motiv

Was den Mann genau antrieb, war zunächst unklar. Es gab Anhaltspunkte, dass er unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Der Mann hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft die deutsche Staatsangehörigkeit.

In Meckenheim selbst waren Beamte am Montag noch dabei, mögliche Einschusslöcher zu finden und zu untersuchen. Eines etwa an einer Arztpraxis. Zu sehen war auch ein großes, gesplittertes Loch im Fenster eines Wohnhauses. In der Nacht waren auch Seelsorger vor Ort.

Die Polizei sprach von rund zehn Tatorte in der Wohngegend. Gemeint waren Orte, an denen eine Kugel oder mehrere Geschosse einschlugen - an einem Streifenwagen, an parkenden Autos, an Hausfassaden.

