Schülerradio in Beilstein Die jungen Moderatoren der Gegenwart

Seit acht Jahren gibt es das BBB bereits. Was klein angefangen hatte und von dem Wohnzimmer eines Schülers ausgestrahlt wurde, ist vor etwa einem Jahr in den kleinen Musiksaal des HCG verlegt worden. Dort wird die komplette Technik und Verpflegung aufgebaut und manche der Schüler schlafen sogar dort, wenn sie eine der Nachtschichten übernehmen. „Die Willkommensshow war am Freitag um 17 Uhr und die letzte Show haben wir am Sonntag um 18 Uhr beendet, wir waren also insgesamt 49 Stunden am Stück live“, erläutert Barth. „Unser Schulleiter ist in dieser Hinsicht, gerade auch mit der Tatsache, dass wir in der Schule übernachten, glücklicherweise sehr tolerant.“