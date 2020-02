Schreibwerkstatt zum zweiten Mal in Marbach Zettelchaos und Gedanken auf dem Unterarm

Marbach - Sie kennen sich untereinander schon gut. Und auch das Literaturarchiv in Marbach ist nicht mehr fremd. Die 18 Teilnehmer der Schreibwerkstatt am Deutschen Literaturarchiv sind bereits zum zweiten Mal willkommene Gäste in der Schillerstadt. Denn die Kreativwochen der Kulturakademie Stiftung Kinderland Baden-Württemberg finden jeweils in der letzten Woche der Sommerferien und in den Faschingsferien statt. Im Marbacher Literaturbetrieb sind es die 13- bis 15-jährigen Mädchen und Jungen der Sparte Literatur, die zu einem gezielten Schreibtraining eingeladen sind. Andere Einrichtungen widmen sich jeweils an anderen Standorten auch der Bildenden Kunst, der Musik oder den Naturwissenschaften.