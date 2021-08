Schrebergarten-Boom Leerstand in der Kleingartenkolonie

Leer stehende Parzellen auf dem Land

Einen vermehrten Leerstand in Kleingarten-Anlagen stellt die Bundesregierung vor allem in strukturschwachen Regionen fest. Eine im Jahr 2013 veröffentlichte Studie im Auftrag der Bundesregierung zählt insgesamt 45 000 leer stehende Parzellen, viele davon im Osten, aber auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen.