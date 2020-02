Steinheim - "Ladys only“ sind zugelassen, wenn der Steinheimer Zweiradshop Renz, die Damenwelt in seine Werkstatt lockt: zum Mountainbike-Schrauberkurs für Frauen. Der findet in Kooperation mit Trailskills, einem Fahrtechnik-Dienstleister aus Backnang statt, der sich auf das Mountainbiking spezialisiert hat. Und auch an diesem Donnerstagabend geht es um Fragen wie diese: Welches Werkzeug sollte ich dabei haben? Wie repariere ich einen platten Reifen? Was tun, wenn die Kette reißt? Oder wie wechsle ich einen Bremsbelag? Denn was niemand sich wünscht, ist häufig genug Realität: eine Panne mit dem Rad, wenn Frau allein unterwegs ist.

Damit sie nicht auf die Hilfe anderer angewiesen ist, hat sich auch Sandra zu dem Kurs angemeldet. Die 48-Jährige aus Esslingen beschäftigt sich zum ersten Mal mit der Fahrradreparatur. Den Einstieg zum Werkeln hat der Wechsel der Bremsbeläge gebildet. Mittlerweile geht es darum, den Bremssattel der Scheibenbremse so zu korrigieren, dass er nicht an ihr schleift. „Denn wenn das der Fall ist, kann die Bremse heiß werden und ausfallen“, informiert Timo Renz die Teilnehmerin, deren Rad auf einem Montageständer sitzt – der besseren Handhabung wegen. Nachdem er ihr gezeigt hat, wie es geht, verstellt er den Bremssattel erneut, um es die Teilnehmerin probieren zu lassen.

Für Sandra heißt es deshalb: „Rechte Bremse drücken und den Bremssattel festziehen.“ Eine kleine Herausforderung, die aber nur von kurzer Dauer ist. Denn Sandra wechselt den Standort, läuft auf die andere Seite des Rads und schon passt es. Es sind die kleinen Aha-Erlebnisse, die den Kurs nutzbringend gestalten. Dazu gehört auch ein handliches kleines Multitool, von dem die Teilnehmerinnen lernen, dass sie es künftig mit auf die Tour nehmen sollten. „Nur eine halbe Umdrehung, das langt schon“, korrigiert Renz den Eifer einer Schrauberin, die souverän loslegt.

Die 25-jährige Mona aus Auenwald ist ebenfalls mit von der Partie. Nicht weil sie Mountainbikerin wäre, sondern weil sie neugierig ist und den Erläuterungen mit Interesse folgt. Im Januar hat sie beim Autohaus Renz ihre Ausbildung zur Automobilkauffrau abgeschlossen und muss gelegentlich auch Fahrräder zur Reparatur annehmen. „Da ist es sinnvoll, wenn man mehr weiß“, so die junge Frau, die sich künftig vielleicht auch leichtere Reparaturen selbst zutraut. Unter Anleitung der Guides Pascal sowie Trailskills-Inhaber Marcus Euerle, wagt sich Mona an den Schlauchwechsel.

Genau wie die 31-jährige Ina. Die hat schon etwas Schrauberfahrung am Rad mitgebracht und für sie „ist nicht alles nur Neuland“. Doch obwohl sie irgendwann alles schon einmal gehört hat, hält sie es gegebenenfalls für klug, einen zweiten Kurs zu besuchen, „bis wirklich alles fest im Gedächtnis haften bleibt“. Das sieht auch Fahrradtechniker Pascal so: „Um Routine zu erlangen, sollte man sich auf jeden Fall rasch trauen, selbst etwas zu machen.“ Er sucht den Vergleich mit der Schule: „Wenn ich dort das Gelernte nicht anwende, bringt es mir auch nicht viel.“

Deshalb werde der Kurs auch kurz vor Eröffnung der Saison angeboten, damit die typischen Kleinigkeiten, die auf jeder Tour vorkommen können, gleich selbst angegangen werden können, erklärt Marcus Euerle. Wegen der großen Nachfrage im vergangenen Jahr, soll es am 1. April einen zweiten Termin geben, an dem speziell Radlerinnen die Voraussetzungen dazu erlangen können. Auch dann wieder in Kooperation mit und bei der Firma Renz, die Räumlichkeit und Know-How zur Verfügung stellen.

„Wie aber sieht das Schadensbild an einem Schlauch aus, wenn ich mit zu wenig Luft auf dem Reifen fahre?“ Diesem Sachverhalt gehen Timo und Daniel Renz am Beispiel des „Snakebites“ nach, zwei Löchern im Schlauch, die aussehen wie ein Schlangenbiss. Das passiert vor allem, wenn der Fahrer zu schwer ist oder ungebremst auf ein Hindernis saust. „Wie tue ich mir leicht beim Reifen Auf- und Abmontieren?“, ist deshalb eine wichtige Fragestellung im Kurs. „Wir machen jetzt erst mal einen künstlichen Plattfuß“, heißt es kurz darauf im Raum. Ebenso wie die spätere Anweisung: „Gerade so viel aufblasen, dass der Schlauch schön rund ist.“ Die Frauen erfahren nämlich, dass sie den Schlauch dezent aufpumpen müssen, bevor er eingebaut wird. Dem Geheimnis auf der Spur, wie der Rad-Mantel tief im Felgenbett sitzt, packt Sandra die Sache beherzt an und drückt fest zu. Und zeigt sich kurz darauf überrascht, „wie schnell das geht“ – sogar ohne Werkzeug. Ina und Mona verfolgen dagegen aufmerksam, wie Marcus den Reifen geschickt in die Felge drückt. „Bis es Plopp macht“, lautet seine Devise und tatsächlich ertönt das satte Geräusch bald bei allen Frauen, die den Versuch wagen. Doch vorerst gibt es kein Ausruhen: Es gilt nämlich noch, eine gerissene Kette zu reparieren. Eine ordentliche Fummelei, wie sich bald herausstellt.