Stuttgarter Halbhöhe Ein Haus aus Beton und Licht

Museal, nicht ungemütlich

Doch die Haigster fanden das F9 von Beginn an toll. Was umso erstaunlicher scheint, als das Ergebnis überhaupt nicht an Kompromisse denken lässt. Das Satteldach wurde abgewandelt, ziert eine Aluminiumblechhaut und versteckt darunter eben keinen Dachboden, was eine angenehme, geradezu herrschaftliche Raumhöhe im Obergeschoss zur Folge hat. „Zudem wollten wir den Beton überall sichtbar lassen, so gut es geht“, sagt Tom-Philipp Zoll und führt den Gast durch den offenen Küchen- und Essbereich zu den breiten Glasschiebetüren. So gelangt man zum Garten mit Pool und fühlt sich an diesem Sommertag wie in einem Urlaubsrefugium im Süden. Konsequent haben sich Johanna Maibach-Zoll und Tom-Philipp Zoll bei der Wahl der Materialien im Inneren des Effizienzhauses (KfW 70, Erdwärmepumpe) auf Beton und Holz (Asteiche) beschränkt. Die Wände, der Boden und die Decke bleiben gewissermaßen roh. „Es gibt keinen Estrich, der Boden ist mit pigmentiertem Steinöl eingelassen. Und die Wände sind hydrophobiert“, merkt Johanna Maibach-Zoll an und meint damit ein spezielles Verfahren, mit dem man die Oberfläche imprägniert, um sie vor Wassereintrag zu schützen. Der Effekt ist wunderbar, das Raumgefühl ist geradezu museal, aber nicht ungemütlich. Auf Möbel wurde größtenteils dank cleverer Einbaulösungen und Betonnischen verzichtet. Nichts glänzt. Die Fläche ist alles. Und Beton kann so warm sein.

Architektur ist Kommunikation

Über die Treppe gelangt man ins erste Stockwerk, wo die Kinder im offenen Spielflur „auch mal den Ball gegen die Betonwand kicken dürfen“, wie Tom-Philipp Zoll, ein waschechter VfB-Stuttgart-Fan (mit Stadion-Dauerkarte), stolz betont. Es dominiert, wie im Erdgeschoss das Schaufenster, eine hohe Eckverglasung, durch die man den Nachbarn in der Freischützstraße freie Einblicke gewährt, aber auch viel Helligkeit und Stadt einlässt. Architektur ist hier Kommunikation – selbst bei Einfamilienhäusern lässt sich diese oft gehörte Forderung umsetzen.

Wanne aus Beton

„Wir wollten so radikal wie möglich unsere Vorstellungen umsetzen“, erklärt der 44-jährige Zoll in der Galerie, wo sich der Arbeitsraum, das Schlafzimmer sowie ein außergewöhnliches Badezimmer befinden. Sowohl die Waschtische, die Badewanne als auch die Regale wurden direkt aus Ortbeton vom Rohbauer gefertigt. Das fühlt sich richtig gut an. Hier, mitten im Haigst, denkt man plötzlich an Peter Zumthorssakrale Badelandschaften im schweizerischen Vals und spürt trotz überschaubarer Raumverhältnisse eine ungeahnte Großzügigkeit – und das Glück eines mutig bauenden Architektenpaares, das nichts bereut.

Jetzt diente das Haus auch als TV-Kulisse. Am Samstag war es im „Tatort" in Stuttgart zu sehen und wurde von einer Tatverdächtigen bewohnt, die große beruftliche Ambitionen hegte.

*Dieser Text erschien zuerst 2019