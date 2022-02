Schöne Häuser in Stuttgart und Region 100 Träume von Häusern und Villen

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Preisgekrönter Bungalow am Albtrauf

Es sind auch Projekte aus Baden-Württemberg dabei, zum Beispiel eine Villa aus Tübingen und ein Betonhaus in Pliezhausen von Steimle Architekten aus Stuttgart und ein Bungalow am Albtrauf von Liebel Architekten, Wohnhäuser in Stuttgart und Winnenden, aber auch beeindruckende Gebäude aus anderen Regionen Deutschlands. Werke von Architektinnen und Architekten aus Österreich und der Schweiz sind ebenfalls vertreten.

Ein Gebäude aus Kork in Berlin und ein Holzhaus mit Weißtannenschindeln in Österreich kann zum Beispiel angehenden Bauherren Anregungen geben, die sich für nachhaltige und innovative Baustoffe interessieren.

Info

„100 Traumhäuser“

von Wolfgang Bachmann, Katharina Matzig. Callwey-Verlag. 223 Seiten, 39,95 Euro

