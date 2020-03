Schöne Geste in Erdmannhausen Abendliches Ständchen für die Senioren

Per Aushang an der Tür des Kleeblattheims hatte sie vorher darüber informiert. Und wie kam die Serenade an? „Ich bin mir nicht sicher“, sagt Löbner-Stark. „Ein paar Fenster standen anders als sonst offen, aber es hat sich niemand gezeigt.“ Trotzdem soll es nicht das letzte Abendsingen gewesen sein, sagt sie. Und weil die Wohnung acht Fenster zum Seniorenheim hin hat, ist auch der Sicherheitsabstand der Sänger zueinander kein Problem.