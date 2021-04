Schnelltests für die Murrer Grundschule Einsamer Test trudelt bei Gemeinde ein

Murr - Schnelltests an Grundschulen sollen Hinweise auf Corona-Infektionen geben. So war es auch an der Murrer Lindenschule geplant. Darüber berichteten der Bürgermeister Torsten Bartzsch und die Rektorin Annett Marchand am Dienstag im Gemeinderat. Doch Bartzsch konnte einem fast ein bisschen leidtun, als er mit emporgestrecktem Arm den einzigen Schnelltest zeigte, den ihm das Land für die vom 19. April als verpflichtend geltende Aktion in der Schule erst an diesem Tag zukommen hatte lassen. Versprochen worden waren ihm 513, berichtete er und sagte: „So etwas macht mich sprachlos.“