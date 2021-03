Schnelltests für Corona Enormes Interesse an den Schnelltests

Pro Tag werden so in der Station in Marbach seit Montag vergangener Woche zwischen 120 und 150 Personen kostenlos daraufhin überprüft, ob sie sich das Virus eingefangen haben oder nicht. Stand diesen Dienstag mussten fünf Bürger mit einer schlechten Nachricht im Gepäck den Weg nach Hause antreten: Bei ihnen wurde ein positives Ergebnis angezeigt. Diese Fälle würden dann sofort ans Gesundheitsamt weitergereicht, und die betroffenen Bürger müssten sich in Quarantäne begeben, erklärt Sigrid Ensslin. Außerdem sollen sie einen Arzt aufsuchen, um noch einen PCR-Test nachzuschieben, der als verlässlicher gilt, um auf diese Weise endgültig Klarheit über ihren Infektionsstand zu erhalten. Was für die Bürger zunächst eine aufwühlende Nachricht darstellen dürfte, hat für die Allgemeinheit sogar einen Vorteil. Denn damit könnten Infektionsketten, auf die man sonst nicht aufmerksam geworden wäre, unterbrochen werden, erklärt Ensslin. Denn die Leute dürften ja nur symptomfrei einen Schnelltest machen lassen, ahnen also nicht, dass sie das Virus in sich tragen und damit auch potenziell andere Frauen, Kinder und Männer anstecken können.