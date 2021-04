Schnelltest in Betrieben Firmen sind beim Testen unterschiedlich weit

Marbach - Virologen und Gesundheitsämter haben herausgefunden, dass in 2021 Corona-Cluster verstärkt in Firmen aufgetreten sind und diese daher einen nicht unwesentlichen Beitrag am Corona-Infektionsgeschehen haben. Es verwundert nicht, dass nun in der Politik Stimmen lauter werden, die eine stärkere Nutzung von Homeoffice-Möglichkeiten fordern oder zumindest mehr Schnelltests in den Unternehmen – manch einer nimmt sogar das Wort von der Testpflicht in den Mund. Eine Umfrage bei verschiedenen Firmen im Verbreitungsgebiet hat zu doch sehr unterschiedlichen Ergebnissen geführt: Während einige Unternehmen bei den Schnelltests schon sehr weit sind, fangen andere gerade erst an, sich mit dem Thema zu beschäftigen.