Schnelles Internet Vodafone verkauft deutlich mehr Gigabit-Internetverträge

Vodafone legte am Dienstag zudem Halbjahreszahlen vor - das Geschäftsjahr der Firma beginnt im April. In dem Zeitraum stieg der Service-Umsatz im Mobilfunk und im Festnetz in Deutschland zusammengerechnet um 1,2 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasingkosten (Ebitda AL) kletterte um 7,7 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Angaben zum Nettogewinn wurden wie üblich nicht gemacht. Vodafone Deutschland hat rund 16.000 Beschäftigte, davon sind 5000 an der Firmenzentrale in Düsseldorf tätig.

