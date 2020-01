Schnelles Internet in Marbach und Steinheim Betriebe können bald ultraschnell surfen

Diese Nachricht habe er vom Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg erhalten, dem Steinheim wie viele andere Kommunen beigetreten ist. Konkret sollen sich die Firmen rund um die Steinbeisstraße sowie in dem Areal Industriestraße/Bahnhofstraße/Autenbachstraße ins ultraschnelle Netz einklinken können. Das Ganze gehe im Rahmen der Gigabit-Offensive des Verbands Region Stuttgart über die Bühne und werde 2020 umgesetzt, vermeldete Winterhalter. Die Telekom habe dafür nun ihr Okay gegeben, nachdem das Vorhaben zwischenzeitlich auf der Kippe gestanden habe. Bei einer Vorabfrage der Telekom hätten zunächst zu wenig Firmen Interesse an dem Projekt geäußert. Der Bürgermeister und Vertreter von Kreisbreitband sind dann nochmal Klinken putzen gegangen und erreichten, dass die nötige Quote doch geknackt wurde. „Das ist ein großer Sprung für die Gewerbegebiete für die Zukunft. Beim Thema Industrie 4.0 sind wir jetzt gut aufgestellt“, betonte Winterhalter.