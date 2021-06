Schnelles Internet Glasfaseranschluss sorgt für massiven Ärger

Noch skurriler und ärgerlicher entwickelte sich die Geschichte für den Kleinbottwarer jedoch, als der Subunternehmer Leonhard Weiss mit dem Anschluss der Kabel an die Grundstücke begann. Zunächst riss ein Bagger mit seiner Schaufel ein Erdkabel ab, was erst einmal repariert werden musste. Anschließend wurde Dirk Bolte aufgefordert, einen Termin für den Anschluss des Glasfasernetzes an sein Haus zu buchen. „Es war unglaublich zeitaufwendig mit mehreren Versuchen in der Warteschleife der Hotline“, berichtet der Kleinbottwarer, der per Mail die Antwort bekommen hatte, dass man sich auf diesem Wege nicht um sein Anliegen kümmern könne.