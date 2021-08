Schnelles Internet Glasfaser für ganz Großbottwar

„Es freut uns sehr, dass Großbottwar die 36 Prozent auch in der momentan schweren Lage geknackt hat. Herzlichen Glückwunsch an alle Bürgerinnen und Bürger, das reine Glasfasernetz von Deutsche Glasfaser kommt!“, wird Projektleiter Jürgen Weck in der Mitteilung zitiert. Und Bürgermeister Ralf Zimmermann frohlockt ebenfalls: „Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben! Mit den Glasfaseranschlüssen in jedem Haus wird die Infrastruktur der Stadt entscheidend ausgebaut. Ein ersehnter Wunsch von der Bürgerschaft und mir geht damit in Erfüllung.“ So sei die Stadt Großbottwar mit ihren Teilorten für die Zukunft gut aufgestellt und habe einen entscheidenden Vorteil für ihre weitere Entwicklung. „Ein Dank geht an alle Beteiligten“, so der Rathauschef.