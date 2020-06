Schnelles Internet für Steinheimer Teilorte Konkurrenz für Telekom sorgt für Unruhe

Steinheim - Aus Kundensicht hätte eigentlich nichts Besseres passieren können. Nachdem zunächst die Telekom angekündigt hatte, im Steinheimer Gewerbegebiet Kreuzwegäcker sowie in Höpfigheim und Kleinbottwar einen Glasfaseranschluss bis ins Haus zu verlegen, zog vor einigen Wochen die Konkurrenz von Inexio überraschend nach. Das Unternehmen, das jetzt schon in den beiden Ortsteilen schnelle Internetverbindungen im Portfolio hat, vermeldete Ende Mai, dass man dort nun ebenfalls diese moderne Technologie an den Start bringen werde. Und zwar schon bis Ende des Jahres. Eine Nachricht, die in Höpfigheim aber keine Jubelstürme auslöste, sondern im Gegenteil sogar für Unruhe sorgte. Zum einen fragten sich viele Bürger, ob sie nun tatsächlich zur Telekom umsteigen sollten und was dann mit den Altverträgen bei Inexio geschieht. Zum anderen war man gespannt, wie der Konzern mit den Magentafarben darauf reagieren würde. Und zuletzt wurde gemunkelt, dass sich Inexio im Kampf um Kunden viel zu weit aus dem Fenster gelehnt hat und die Arbeiten niemals bis Dezember würde abschließen können – zumal die Firma, die inzwischen mit der Deutschen Glasfaser zu einer Unternehmensgruppe verschmolzen ist, noch nicht einmal eine Genehmigung für ihr Vorhaben in der Tasche hat.