Schnelles Internet für Prevorst Das höchste Dorf im Landkreis bekommt schon bald Breitband-Anschluss

Oberstenfeld-Prevorst - Der Breitbandausbau in Prevorst beginnt im September. Mit dieser erfreulichen Nachricht überraschte der Oberstenfelder Bürgermeister Markus Kleemann die Räte in der Sitzung am Donnerstag ausgerechnet im Dorfhaus des 440-Einwohner-Teilorts. Dort findet in der Regel die letzte Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause statt.