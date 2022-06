Schnelles Internet für Mundelsheim Weg für den Glasfaserausbau ist frei

Ausbau könnte im Sommer 2024 abgeschlossen sein

Wie in anderen Kommunen auch wird die Deutsche Glasfaser zunächst überprüfen, wie groß das Interesse im Ort an einem Glasfaserausbau ist. Bei der so genannten Vorvermarktung, die bis Ende September abgeschlossen sein soll, will das Unternehmen eine Mindestquote von 33 Prozent erreichen. In Hessigheim wären das 338 Verträge, in Mundelsheim 520. Um diese Quoten zu erreichen, will die Deutsche Glasfaser mehrere Informationsveranstaltungen abhalten, Servicepunkte einrichten und mit Außenwerbung und Haushaltsmailings das Interesse der Mundelsheimer und Hessigheimer Bürger wecken. Auch ein Brief der jeweiligen Bürgermeister ist geplant.