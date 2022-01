Schnelles Internet für Beilstein Glasfaserausbau ist in der Schwebe

Viele Kunden melden sich erst in der Endphase

Bernd Kircher (SPD) wollte nun am Dienstagabend in der jüngsten Gemeinderatssitzung von der Verwaltung wissen, wie die Quote sei. „Mitte Januar waren wir bei einem Stand von 14 Prozent“, berichtete Werner Waldenberger, der Leiter der Kämmerei, und sorgte damit kurz für Ernüchterung. Er fügte jedoch an: „Die Zuständigen waren dennoch guter Dinge, dass es noch klappt, denn erfahrungsgemäß kommen in der Endphase noch einige Kunden dazu.“