Schnellere Busse im Bottwartal Chance auf pünktlichere Busse steigt

Der errechnete Zeitgewinn für die Busse im Bottwartal ist mit 118 Sekunden Richtung Marbach und 88 Sekunden Richtung Norden überschaubar. Erreicht werden soll er bis 2021 mit einer ÖPNV-Bevorrechtigung an Ampeln. Sprich: Die Ampel wird grün, sobald sich ein Linienbus nähert. Angedacht ist das in Fahrtrichtung Marbach an den Kreuzungen der L1100 nach Benningen und zur Häldenmühle sowie an der Oehlerkreuzung. Allein hier würden Richtung Bahnhof 82 Sekunden rausgeholt. In der Gegenrichtung wird der Bus an der Kreuzung Richtung Benningen und bei der Bergkelter bevorrechtigt, was in der Theorie 32 Sekunden ausmacht. In Murr Richtung Ortsausgang Steinheim wird ein Parkverbot eingerichtet.