«Schneise der Verwüstung» Betrunkener stiehlt Traktor und hinterlässt Chaos

Regenbogen für mehr Vielfalt

VfB Stuttgart bietet das Sondertrikot erneut im Shop an

Das auf 1.893 Stück limitierte Regenbogentrikot des VfB Stuttgart war in der letzten Woche binnen Stunden ausverkauft. Daraufhin schossen die Preise für das Trikot auf Online-Marktplätzen in die Höhe. Jetzt reagiert der Verein und bietet das Trikot erneut an – allerdings nur in einem begrenzten Zeitraum.