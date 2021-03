Schneider-Nachfolger Schalke-Sportchef: "Verpflichtet, Ambitionen zu haben"

Auf Knäbel wartet jede Menge Arbeit. Schließlich steht nach dem wohl kaum noch vermeidbaren Abstieg ein radikaler Umbau des Kaders an. Als treue Helfer habe er Vereinsidole Norbert Elgert, Mathias Schober und Mike Büskens. Die "Taskforce Kaderplanung" tage zweimal wöchentlich. Dabei ist angesichts des hohen Schuldenstandes von rund 240 Millionen Euro viel Einfallsreichtum vor allem bei der Entwicklung von Talenten gefragt. Der Knappenschmiede stand Knäbel seit 2018 vor. Zunächst sucht der neue Sportchef aber einen Sportdirektor, weil man die bevorstehende große Aufgabe "nicht alleine bewältigen" könne.

Der in Witten geborene ehemalige Profi Knäbel, der nach dem Ende seiner Profikarriere beim FC Basel und beim Schweizerischen Fußballverband Technischer Direktor war und weitere Erfahrungen als Sportdirektor beim Hamburger SV sammelte, tritt sein neues Amt mit einem Handicap an. Viele Fans hatten sich in einer Online-Petition mit über 50.000 Unterschriften für die Rückkehr des einstigen Trainers Rangnick stark gemacht.

Es spricht für Knäbel, dass er als Sportdirektor beim HSV 2015 bewies, dass man auch mit einem abgespeckten Etat einen negativen Trend stoppen kann. Obwohl die Aufwendungen für den Profikader um zehn Millionen Euro reduziert wurden, beendeten die Hamburger nach zuvor zwei Jahren in der Relegation die Saison als achtbarer Zehnter. Gleichwohl läutete die peinliche "Rucksack-Affäre" das vorzeitige Ende seiner Tätigkeit an der Elbe ein.

