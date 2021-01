Schneegebiete in den Löwensteiner Bergen Polizei musste Wege nach Stocksberg erneut sperren

Einen aufmerksamen Blick auf die Lage in Prevorst mit seinen Rodelbahnen warf der Oberstenfelder Bürgermeister Markus Kleemann. „Am Samstag war der Andrang zu verkraften, aber am Sonntag waren die Parkplätze auch in Prevorst um die Mittagszeit voll. Wir mussten die Zufahrtsstraßen nach Stocksberg und nach Prevorst in den Ort hinein nach 13.30 Uhr sperren.“ Positiv aus seiner Sicht: Die Prevorster Feuerwehr brauchte diesmal nicht ausrücken, um mit der Polizei den Verkehr zu regeln. Rettungswagen hätten auch keine Probleme gehabt durchzukommen, da die Verkehrslage an diesem Wochenende besser unter Kontrolle war als in der kritischen Zeit des vorigen Wochenendes. „Ich habe auch grundsätzlich Verständnis für die Familien, die in den Schnee hinaus wollen.“ Man müsse nur immer auch an die Sicherheit denken.