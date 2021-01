Schneechaos in Spanien Madrid kämpft mit ungewöhnlichem Wintereinbruch

Laut Wettervorhersage wird der Auslöser für den Schneefall - der Sturm Filomena - am Sonntag nach Nordosten weiterziehen. Zwar soll dadurch der Schneefall nachlassen, die außergewöhnlich niedrigen Temperaturen werden aber wohl bleiben. Ein inoffizieller nationaler Temperaturrekord von -34,1 Grad war am Mittwoch auf mehr als 2000 Metern Höhe an der privaten Wetterstation in Clot de la Llança in den zentralspanischen Pyrenäen gemessen worden.