Schnee in New York und anderen Regionen Wintersturm fegt über Nordosten der USA hinweg

New York - Schnee in New York City, Eisregen in Virginia und starke Winde und Überschwemmungen etwas weiter südlich: Über den Nordosten der Vereinigten Staaten ist am Mittwoch ein Wintersturm hinweggefegt. In einigen Regionen sollten bis Donnerstag 60 Zentimeter Schnee fallen. Wegen der Corona-Pandemie machte der Gouverneur von New Jersey, Phil Murphy, den Bürgerinnen und Bürgern denn eine neue Ansage: Wenn sie den Nachbarn beim Schneeschippen helfen wollten, dann sollten sie dabei Nase-Mund-Schutz tragen. „Unser Motto heute sollte sein „Wenn es nicht das eine ist, ist es das andere““, so Murphy über den Sturm und das Coronavirus.