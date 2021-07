Schmuck von Prinzessin Diana Diese Juwelen tragen jetzt Kate und Meghan

Nach dem Tod der Prinzessin von Wales verstauben diese Stücke allerdings nicht in der Schmuckschatulle. Denn Herzogin Kate und Herzogin Meghan bedienen sich immer wieder für besondere Anlässe an Dianas Juwelen. Seien es besondere Diamanten, Armreife oder die kostbaren Ohrringe, die Lady Di zur Hochzeit geschenkt bekam – immer wieder setzen die beiden ein Andenken an die Mutter ihrer Ehemänner.