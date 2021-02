Schmierereien in Marbach Quadrant erneut verunstaltet

„Das ist ja nicht das erste Mal, dass so was passiert. Das ist schon mehrfach vorgekommen, ich habe das alles auch dokumentiert“, sagt Baader. Und schon mehrfach habe er die Schmierereien wieder entfernt. Das will er nun aber nicht mehr machen. „Es ist übrigens immer derselbe Täter, das erkennt man an dem Schriftzug. Der kommt mit der S-Bahn in Marbach an“, ist sich Baader sicher, denn an den Zügen gebe es den gleichen Schriftzug. In früheren Fällen habe er das auch schon der Stadt und dem Tobias-Mayer-Verein gemeldet. Diesmal habe ihn sein Freund Hermann Püttmer darauf angesprochen, daher habe er Anzeige erstattet.