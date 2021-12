Schmierereien in Affalterbach Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Sonntagvormittag wurden an den Gebäuderückseiten der Schwimmhalle sowie der angrenzenden Kindertagesstätte in der Klingenstraße in Affalterbach großflächige Farbschmierereien festgestellt. Bei der Anzeigenaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Marbach am Neckar wurden eine Vielzahl unterschiedlichster Kritzeleien und "Tags" gezählt.