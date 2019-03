Schmidhausen Haus der AfD-Abgeordneten Carola Wolle beschmiert

Eine laut Polizei und Staatsanwaltschaft wohl politisch motivierte Tat hat sich in der Nacht auf Montag in Schmidhausen ereignet: Am Haus der dort wohnenden AfD-Landtagsabgeordneten Carola Wolle gab es großflächige Farbschmiereien. Wie auf Fotos zu sehen ist, die Wolle auf ihre Facebook-Seite gestellt hat, sprühten der oder die Täter „AfD angreifen“ auf die Hauswand. Zudem wurde der Briefkasten rot besprüht, über das Auto der Politikerin rote Lackfarbe geleert. Außerdem traten der oder die Täter nach Polizeiangaben gegen die Tür der Einliegerwohnung im Haus, so dass das Sicherheitsglas in der Tür zersprang. Die Ermittler schätzen den Schaden auf 10 000 Euro.