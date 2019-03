Schmidhausen Die Serie „Unkaputtbar“ bringt den Jungwinzerpreis nach Schmidhausen

Was einst als kleiner Mischbetrieb mit traditioneller Arbeitsweise begann, habe sich bis heute zu einem ambitionierten Qualitätsbetrieb entwickelt, heißt es in der Pressemitteilung des Weinbauverbandes zum Jungwinzerpreis. Bis heute seien das Weingut und die Edelbrennerei tief mit der traditionellen Methodik im An- und Ausbau verwurzelt. Diese werde mit Innovation und Modernität vereint. Stets die Qualität im Fokus, würden noch heute die Trauben von Hand gelesen und Früchte auf Streuobstwiesen angebaut oder in der Natur von Hand gesammelt und schonend verarbeitet. Da der Familie Gemmrich die Natur und nachhaltiges Arbeiten am Herzen liegen, seien die Streuobstwiesen des Betriebes biozertifiziert. Der Betrieb gehöre zu den besten Brennereien Deutschlands und produziere eine Vielfalt an hervorragenden Bränden und Weinen aller Qualitätsstufen.