Schmerzlich vermisst Gedenken an "Black Panther"-Star Chadwick Boseman

Auch Disney+ erinnerte am Sonntag an den Schauspieler. Zu Ehren von Boseman änderte der Streaminganbieter den Vorspann zu "Black Panther": In dem neuen Vorspann öffnet sich das Logo der Marvel Studios zu einer Collage von Filmszenen aus verschiedenen Marvel-Filmen, in denen Boseman als T'Challa zu sehen ist. Auch Zitate seiner Figur werden eingeblendet.