Schmalzhafenbühne wollte eigentlich groß feiern Ü40-Party statt geplantem Fest zum 40-Jahr-Jubiläum

Oberstenfeld-Gronau - Das hatten sich die Aktiven der Gronauer Schmalzhafenbühne ganz anders vorgestellt: Das 40-jährige Bestehen des Mundarttheaters unter dem Dach des TSV sollte am 18. Juli rund um die Kelter, die künstlerische Heimat der Laiendarsteller, groß gefeiert werden. Auch ins neue Stück, „Hauptsach schee“ von Georg Ludy, hatten die Theaterfreunde schon jede Menge investiert – in erster Linie Zeit und Gehirnschmalz. Dann kam das Coronavirus und setzte allen Planungen ein jähes Ende. Schon vor der offiziellen Anordnung hatten die Ensemblemitglieder sicherheitshalber auf Proben verzichtet – Mitte März, nach der 16. Probe seit Anfang Februar, war Schluss. Und jetzt steht fest: Die Saison und auch das Jubiläumsfest werden ganz abgesagt. „Jeder hat gehofft und gebangt, und jetzt sind wir sind alle tieftraurig, denn wir haben viel Zeit investiert“, so Andreas Büche, Abteilungsleiter der Schmalzhafenbühne. Aber die Gesundheit von Darstellern und Besuchern gehe nun einmal vor. Und so bleibt die Kelter im Sommer zum ersten Mal in den 40 Jahren seit Gründung der Schmalzhafenbühne leer.