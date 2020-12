Schmalzhafenbühne Gronau Unter freiem Himmel in die weite Welt

Doch 2020 ist abgehakt, jetzt planen die Gronauer Hobby-Schauspieler für das nächste Jahr. „Da wir allerdings nicht davon ausgehen, dass wir in der räumlich recht beengten Kelter problemlos auftreten können, wollen wir stattdessen im Gronauer Freilichttheater spielen“, erklärt Büche. „Nach vielen Abstimmungsrunden mit der Gemeinde Oberstenfeld sowie dem Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg, die beide ihre Unterstützung zugesagt haben, fiel die Entscheidung im Oktober.“ Als Aufführungszeitraum ist Ende Juni/Anfang Juli geplant. „Aber wir sind diesbezüglich flexibel“, so Büche. Sollte also die Corona-Lage es nicht zulassen, zu dieser Zeit zu spielen beziehungsweise bis dahin mit den Vorbereitungen fertig zu werden, „dann könnte es sein, dass wir alles auch noch etwas nach hinten schieben. Wir setzen alles daran, spielen zu können.“ Auf jeden Fall seien die Aufführungen im Freilichttheater eine Herausforderung. „In der Kelter ist ja alles vorhanden, dort müssen wir hingegen erst einmal die nötige Technik aufbauen.“ Warum man zuvor in 40 Jahren Schmalzhafenbühne nie ernsthaft darüber nachgedacht hat, auch mal im Freilichttheater aufzutreten, das kann Andreas Büche nicht sagen und meint nur lachend: „Man muss wohl manchmal zu seinem Glück gezwungen werden.“